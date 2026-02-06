Condenan a casi seis años de prisión a mujer por extorsión agravada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.– Una jueza penal condenó a Ana Sofía "N" a cumplir una pena de cinco años y diez meses de prisión por el delito de extorsión agravada, luego de que intentara presionar al alcalde de Piedras Negras para permitir actividades ilícitas relacionadas con la venta de droga.

La mujer fue detenida el pasado 25 de junio, junto a otros seis sujetos, durante varios cateos realizados por la Fiscalía del Estado en distintos sectores de la ciudad, en los cuales se aseguraron narcóticos y armas de fuego.

Además de la pena privativa de la libertad, se impuso una multa superior a los 115 mil pesos como reparación del daño, quedando excluida de cualquier beneficio de condena condicional.

Acciones de la autoridad

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez Ríos, explicó que la acusada solicitó un procedimiento abreviado en acuerdo con el Ministerio Público y la parte afectada. Asimismo, indicó que los demás detenidos continúan en proceso judicial por los delitos de posesión de drogas, portación de armas y delincuencia organizada.