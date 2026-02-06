Amplían plazo de preinscripciones en preescolar en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, Coah.– Aunque este viernes vencía el plazo para el proceso de preinscripciones en los niveles inicial y preescolar, la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) anunció la ampliación del periodo exclusivamente para preescolar, el cual se extenderá hasta el próximo viernes 27 de febrero.

¿Qué medidas se han tomado?

Erika Lucio Carvajal, responsable de Planeación Educativa en Piedras Negras, confirmó que la medida fue autorizada por las autoridades educativas con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a los padres de familia que enfrentaron dificultades para completar el trámite en las fechas establecidas.

Con esta ampliación, la plataforma de inscripciones permanece habilitada en el sitio web https://inscripciones.org/, donde podrá realizarse el registro de alumnos tanto mexicanos como extranjeros que buscan ingresar al nivel preescolar.

Fechas importantes para otros niveles

En lo que respecta al nivel primaria, el proceso de preinscripción inició este lunes y se contempla concluir el próximo 13 de febrero, mientras que para secundarias el registro comenzará el lunes 9 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mismo mes.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a los padres de familia para que realicen en tiempo y forma la preinscripción de sus hijos y, en caso de presentar algún inconveniente, acudan a las Oficinas de Servicios Regionales para recibir orientación.