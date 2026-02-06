Aseguran sistema de videovigilancia clandestino en Hidalgo, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, Coah.– Autoridades estatales, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia, desmantelaron un sistema de videovigilancia que presuntamente era utilizado para vigilar los movimientos de las corporaciones policiales en el municipio de Hidalgo, Coahuila.

El operativo se realizó tras una investigación que permitió detectar cámaras instaladas en un domicilio ubicado sobre la calle Óscar Flores Tapia, las cuales estaban orientadas hacia el cuartel de la policía recientemente inaugurado, así como hacia las rutas de patrullaje de los elementos de seguridad en una zona colindante con el estado de Nuevo León.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con información de la Fiscalía, durante el cateo autorizado por un juez se aseguraron cámaras con visión de 360 grados, además de diverso equipo tecnológico, como antenas satelitales y dispositivos presuntamente utilizados para la transmisión de radiofrecuencia.

Las autoridades señalaron que no se ha determinado la antigüedad del equipo instalado y que las investigaciones continúan para establecer la propiedad del inmueble y deslindar responsabilidades.

Detalles confirmados

Hasta el momento no se reportan personas detenidas; sin embargo, se mantiene abierta la carpeta de investigación en coordinación con autoridades judiciales federales para el análisis de los equipos asegurados.