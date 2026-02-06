Familia vuelca tras ser impactada por "vehículo fantasma" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.– Una familia sufrió una aparatosa volcadura la mañana de este viernes en Piedras Negras, luego de ser impactada por otro vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando Aidé, de 45 años, conducía un automóvil Nissan Sentra color gris, en compañía de su esposo Juan Francisco, de 54 años, y su hija Cinthia N., de 16.

La volcadura ocurrió en el bulevar República, cerca del puente elevado en Villa de Fuente.

De acuerdo con el reporte, la familia circulaba por el bulevar República y, al llegar al puente elevado del sector Villa de Fuente, a la altura de los yonkes, fueron chocados por otro vehículo.

Tras el impacto, la conductora perdió el control de la unidad, se estrelló contra el muro de concreto del puente y posteriormente se registró la volcadura.

Los tres ocupantes del vehículo resultaron con golpes, pero no se reportaron lesiones graves.

Los tres ocupantes resultaron con diversos golpes y fueron atendidos en el lugar por socorristas del Cuerpo de Bomberos, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Las autoridades buscan al conductor del vehículo que provocó el accidente y se dio a la fuga.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para localizar al presunto responsable.