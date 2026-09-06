Accidente fatal en Piedras Negras: dos agentes del Escuadrón Vial pierden la vida

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Dos elementos del Escuadrón Vial murieron y un policía municipal permanece en estado crítico luego de un choque frontal registrado durante la madrugada de este domingo sobre la carretera Piedras Negras-Ciudad Acuña.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:50 horas, a la altura de las letras monumentales de Piedras Negras, cerca del fraccionamiento Praderas y el Libramiento Norte, donde una Dodge Nitro azul se impactó contra un autobús de pasajeros de la línea Senda.

En la camioneta viajaban los tres elementos municipales, quienes se encontraban fuera de servicio. De manera preliminar, trascendió que aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol, aunque esta situación deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

Dos de los agentes murieron en el lugar, mientras que el tercero fue rescatado con vida y trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece en estado crítico.

El conductor del autobús declaró que la camioneta habría invadido su carril antes del impacto, versión que también será investigada por las autoridades.

El alcalde Jacobo Rodríguez lamentó el fallecimiento de los dos elementos y expresó sus condolencias a sus familias, además de desear la recuperación del agente hospitalizado.

La Fiscalía General de Justicia realiza las diligencias para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.