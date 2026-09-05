¡Se da a la fuga! Conductora abandona su vehículo tras estrellarse contra un Oxxo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una conductora abandonó su vehículo luego de estrellarse contra un establecimiento durante la madrugada de este sábado, en la colonia Villa de Herrera.

El accidente ocurrió en el Oxxo ubicado en el cruce de las calles Lázaro Benavides y Nápoles, donde se movilizaron elementos de Seguridad Pública Municipal, a través de Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de Protección Civil y Bomberos.

En el lugar fue localizado un Ford Figo rojo, el cual se había impactado contra el establecimiento y provocó daños de consideración tanto en la unidad como en la estructura y el área exterior de la tienda.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros informes, una mujer conducía el automóvil al momento del accidente; sin embargo, cuando arribaron las autoridades, ya había abandonado la unidad y se había retirado del sitio.

Agentes de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance y aseguraron el vehículo, que posteriormente fue consignado ante la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la conductora ni las causas que originaron el accidente.