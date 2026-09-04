Iban a una boda en Torreón y terminan contra muro de puente en la Federal 57

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una camioneta que se dirigía de Dallas, Texas, a Torreón, Coahuila, para asistir a una boda, terminó impactada contra el muro de contención de un puente la mañana de este viernes, sobre la Carretera Federal 57, a la altura de Constellation Brands.

En la unidad viajaban José Ortega Nava y su madre, Sofía Nava. De acuerdo con el conductor, otro vehículo le cerró el paso mientras circulaba por la carretera, por lo que realizó una maniobra para evitarlo.

Al cambiar de carril, José Ortega Nava perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra el muro de contención del puente.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal de Nava, procedentes de la delegación Venustiano Carranza, acudieron al sitio junto con paramédicos de Piedras Negras, quienes valoraron a los dos ocupantes.

El percance generó afectaciones momentáneas en la circulación, mientras las autoridades atendían la emergencia y realizaban las maniobras necesarias para retirar la unidad.

Detalles confirmados

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.