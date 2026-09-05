¡Localizados! Encuentran a dos jóvenes de Piedras Negras reportados como desaparecidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Javier Alfonso y Diego Antonio, dos jóvenes residentes de la colonia Presidentes en Piedras Negras que habían sido reportados como desaparecidos desde el 2 de septiembre, fueron localizados luego de que sus familiares solicitaran apoyo de la comunidad para difundir su búsqueda.

Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 2 de septiembre.

De acuerdo con sus familiares, ambos salieron de sus domicilios durante la noche del miércoles y posteriormente perdieron comunicación con ellos. Sus teléfonos celulares permanecieron apagados y la última conexión registrada correspondía a esa misma noche.

Familiares solicitaron apoyo en redes sociales para la búsqueda de los jóvenes.

Ante la falta de información sobre su paradero, los familiares recurrieron a las redes sociales para solicitar apoyo, por lo que fotografías y datos de los jóvenes comenzaron a circular entre usuarios.

La asociación Familias Unidas agradeció a quienes ayudaron en la difusión.

Horas después, la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas confirmó que Javier Alfonso y Diego Antonio habían sido localizados. La organización agradeció a las personas que se sumaron a la difusión de la información y contribuyeron a ampliar el alcance de la búsqueda. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en que fueron localizados ni sobre su estado.