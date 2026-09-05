Dan de baja a policía y cadete tras dar positivo en antidoping

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un agente operativo y un cadete de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron dados de baja luego de obtener resultados positivos en pruebas toxicológicas aplicadas de manera sorpresiva dentro de la corporación el pasado viernes.

El comisario Cruz Eliud Mercado Ramírez confirmó las bajas y explicó que los exámenes forman parte de un programa de control interno dirigido tanto a policías en activo como al personal que se encuentra en proceso de formación.

La autoridad municipal no reveló la identidad de los dos elementos ni precisó qué sustancia fue detectada. Tampoco informó qué tipo de prueba se aplicó, si los resultados fueron sometidos a un análisis confirmatorio de laboratorio o cuál fue el procedimiento administrativo seguido antes de determinar las bajas.

Mercado Ramírez señaló que estas revisiones tienen como objetivo verificar que quienes desempeñan funciones de seguridad pública cumplan con las condiciones necesarias para portar armas y ejercer sus atribuciones.

Acciones de la autoridad

La Comisaría informó que continuará con la aplicación aleatoria de pruebas toxicológicas entre su personal.

Un resultado positivo, por sí solo, no permite establecer públicamente qué sustancia fue detectada ni acreditar la comisión de un delito. Las consecuencias de este tipo de hallazgos corresponden al ámbito administrativo y deben sustentarse en el procedimiento aplicable.