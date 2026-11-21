PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un choque entre dos motociclistas dejó a una persona lesionada la noche de este sábado, en el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y San Luis, en la colonia Roma.

Causas del Accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando un motociclista identificado como Daniel presuntamente le cortó la circulación a otro conductor, lo que provocó que ambas unidades colisionaran. Tras el impacto, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y valoraron al lesionado; no obstante, sus familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital General Salvador Chavarría para que recibiera atención médica.

Respuesta de los Servicios de Emergencia

Elementos de Seguridad Pública Municipal también arribaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las actuaciones correspondientes. Finalmente, los involucrados manifestaron su disposición para llegar a un acuerdo reparatorio por los daños ocasionados.