PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Buen Fin y las festividades del 20 de noviembre transcurrieron sin el repunte comercial esperado en el Mercado Zaragoza, donde los locatarios reportan ventas de apenas 30 por ciento y una baja afluencia de compradores.

Héctor Portillo, presidente de la Unión de Locatarios, atribuyó parte de esta situación a los prolongados tiempos de espera en los puentes internacionales, que han desalentado el cruce de visitantes, principalmente de quienes acostumbran llegar a pie desde Estados Unidos.

El representante comercial indicó que actualmente son 68 los comerciantes que enfrentan este panorama, con una clientela reducida que deben repartirse entre los distintos establecimientos.

Impacto del cruce fronterizo en las ventas

Señaló que el Buen Fin pasó prácticamente desapercibido, pues los negocios registraron poca actividad, a diferencia de años anteriores. Explicó que algunas personas prefieren evitar esperas de dos o tres horas, o incluso más, para regresar a Estados Unidos.

Esta situación afecta especialmente a adultos mayores y familias, por lo que pidió habilitar más casetas de revisión del lado estadounidense para agilizar el tránsito fronterizo y favorecer la llegada de compradores.

Por su parte, Antonio Mijares, comerciante del mercado, coincidió en que la afluencia ha disminuido considerablemente y señaló que las ventas de artículos para el desfile del 20 de noviembre estuvieron por debajo de las registradas en años anteriores.

Indicó que la demanda de vestuarios y accesorios fue menor, posiblemente por la competencia de vendedores externos y porque algunas escuelas e instituciones no solicitaron estos productos.

A ello, agregó, se suma la situación económica de las familias, que limitan sus gastos y prefieren reservar recursos para las compras decembrinas. Ambos comerciantes reconocieron que noviembre no cumplió con las expectativas del sector, aunque mantienen la esperanza de que la actividad mejore durante las próximas semanas.

Expectativas para la temporada navideña

Portillo destacó que Thanksgiving representa una de las temporadas importantes para el Mercado Zaragoza y consideró que algunos visitantes estadounidenses han comenzado a cruzar con mayor confianza, luego de que anteriormente existiera temor por posibles complicaciones migratorias al regresar a su país.

No obstante, reiteró que agilizar los cruces internacionales sería fundamental para facilitar la llegada de clientes y fortalecer la actividad comercial.

Los locatarios confían en que las compras navideñas y las celebraciones de fin de año permitan recuperar parte de las ventas, con expectativas que se extienden hasta el 6 de enero.

Después de esa fecha, advirtieron, deberán enfrentar la tradicional cuesta de enero, por lo que el cierre de año será clave para mejorar los ingresos del sector.