PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Escuelas urbanas y rurales de Piedras Negras recibieron mobiliario, equipos de cómputo y diversos apoyos durante una entrega encabezada por el Gobierno de Coahuila, realizada la tarde de este jueves en la primaria José Manuel Maldonado Maldonado, ubicada en la colonia Las Haciendas.

Compromiso del Gobierno con la Educación

Durante el evento, el senador de la República por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que la entrega forma parte del compromiso del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la educación y mejorar las condiciones en las que niñas y niños desarrollan su formación académica.

El legislador agradeció el recibimiento de directivos y docentes, así como la participación de la subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez; del diputado local Guillermo Ruiz Guerra y del personal que colaboró en la organización de la actividad.

Elizondo Pérez afirmó que la educación es una de las prioridades de la administración estatal, por lo que, dijo, se mantendrán las acciones e iniciativas dirigidas a beneficiar a la niñez coahuilense.

Mensaje a los Estudiantes

Asimismo, llamó a los estudiantes a reconocer la labor que realizan diariamente sus maestras y maestros, a quienes destacó por su dedicación y compromiso en la formación académica y personal de sus alumnos.

Al dirigirse a los menores, también los invitó a fortalecer la convivencia familiar y les pidió que, al regresar a casa, se acerquen a sus padres, los abracen y les expresen cuántos los quieren.