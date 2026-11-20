Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas denunciaron la falta de atención del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) a dos obras de reparación del drenaje que permanecen inconclusas, con excavaciones abiertas y acumulaciones de agua que, aseguran, representan un riesgo sanitario para el sector.

Una de las afectaciones se localiza sobre la calle Miguel Garza, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, donde permanece abierta una alcantarilla luego de trabajos de reparación del drenaje realizados días atrás.

Problemas de Drenaje en la Colonia Lázaro Cárdenas

De acuerdo con los habitantes, la excavación lleva varios días sin ser atendida y presenta acumulaciones de agua que se extienden por aproximadamente tres cuadras de la calle Miguel Garza, situación que ha generado molestias entre las familias del sector.

El segundo punto afectado se encuentra sobre la calle Vicente Guerrero, entre Miguel Garza y Avenida de los Maestros, donde fue abierta una zanja de aproximadamente tres por tres metros para realizar trabajos en la red de drenaje.

Los vecinos señalaron que esta excavación lleva más de una semana abierta y también presenta agua estancada, además de la formación de lama, lo que ha generado preocupación por las condiciones de insalubridad. Indicaron que desconocen si el líquido acumulado corresponde a agua de lluvia o a escurrimientos del drenaje;

sin embargo, consideran que podría tratarse de aguas residuales, debido a que en los últimos días no se han registrado precipitaciones en Piedras Negras.

La permanencia de estas obras sin concluir ha provocado inconformidad entre los habitantes, quienes consideran que la falta de atención de la paramunicipal prolonga las afectaciones y expone a las familias a posibles focos de infección.

Riesgos Sanitarios por Aguas Estancadas

Además, advirtieron que las acumulaciones de agua pueden favorecer la formación de criaderos de mosquitos transmisores del dengue, por lo que solicitaron una intervención urgente para eliminar los encharcamientos y concluir las reparaciones.

Finalmente, hicieron un llamado al SIMAS y al Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Jacobo Rodríguez, para que atiendan ambos puntos, retiren los riesgos que representan las excavaciones abiertas y restablezcan las condiciones de seguridad y salubridad en la colonia.