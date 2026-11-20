PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La mayoría de los integrantes de la caravana migrante denominada "Dios con Nosotros", que avanza hacia la frontera con Estados Unidos, viaja con información equivocada sobre las condiciones migratorias actuales y con la expectativa de que el cruce hacia territorio estadounidense está abierto.

Expectativas Erróneas de los Migrantes

Miguel Ángel Rodríguez, director del Ejército de Salvación, señaló que muchos de los centroamericanos emprendieron el recorrido bajo esa percepción, alentados, principalmente, por los resultados de las elecciones pasadas en Texas, que, según explicó, interpretaron como una señal de apertura fronteriza.

Otro factor que ha incentivado el desplazamiento, agregó, es la difusión de fotografías y videos en grupos de comunicación por parte de migrantes que llegaron a Piedras Negras y posteriormente consiguieron cruzar a Estados Unidos.

Rodríguez reconoció que algunos de quienes actualmente se encuentran en territorio estadounidense formaron parte de la caravana, pero decidieron separarse del contingente y dirigirse por su cuenta a Piedras Negras para intentar alcanzar su objetivo migratorio.

Influencia de las Redes Sociales en el Desplazamiento

El director del Ejército de Salvación advirtió que estas experiencias compartidas pueden generar expectativas equivocadas entre quienes continúan avanzando hacia la frontera, al transmitir la impresión de que existen condiciones favorables para ingresar a Estados Unidos.