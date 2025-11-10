Concluye la Fiscalía investigación sobre accidente mortal en el bulevar Centenario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que fue cerrada la carpeta de investigación relacionada con el accidente automovilístico ocurrido el viernes pasado sobre el bulevar Centenario, en el que perdió la vida un joven de 17 años, identificado como Ernesto Alonso "N", mientras que su acompañante, Humberto Patricio "N", resultó lesionado.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, detalló que las indagatorias confirmaron que el fallecido era quien conducía el vehículo Mini Cooper al momento del percance.

"Se determinó que el conductor fue quien perdió la vida; al fallecer, se extingue la acción penal, por lo que la carpeta se cierra", explicó el funcionario estatal.

El otro menor involucrado se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta del hospital donde recibía atención médica, además de haber rendido su declaración ante las autoridades.

Los resultados del peritaje indican que el exceso de velocidad y la falta de experiencia al volante fueron factores determinantes en la pérdida de control del automóvil, lo que derivó en la volcadura que cobró la vida del joven conductor.