Investigan a directora por presunta discriminación a estudiante embarazada en la UA de C

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una estudiante del sexto semestre de Enfermería de la Escuela de Ciencias de la Salud, en Piedras Negras, identificada como Azalia Anaís "N", denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado a la directora del plantel por presunta discriminación debido a su embarazo.

En la denuncia, la alumna señaló que la directiva le impidió participar plenamente en las prácticas profesionales, aun cuando ella había solicitado previamente apoyo y consideración por su condición.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que la dependencia abrió una carpeta de investigación a partir de la querella. Indicó que la funcionaria será llamada a declarar para rendir su versión y determinar si existió o no alguna conducta discriminatoria.

"Estamos en la etapa de recopilación de testimonios y pruebas; en los próximos días esperamos concluir la carpeta de investigación", señaló el funcionario estatal.

La Fiscalía reiteró que toda denuncia por discriminación es investigada con perspectiva de derechos humanos y con apego a los protocolos correspondientes.