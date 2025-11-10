Aplican más de 300 dosis de vacuna BCG en una semana

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego del arribo del biológico BCG al municipio, la Jurisdicción Sanitaria No. 01 inició la aplicación de la vacuna contra la tuberculosis, logrando aplicar más de 300 dosis durante la primera semana.

El doctor Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 01, informó que la vacunación se lleva a cabo en el Centro de Salud Mundo Nuevo, el Hospital Salvador Chavarría y el Hospital de Allende, puntos habilitados para atender a la población infantil.

"La semana pasada iniciamos con la aplicación de la vacuna BCG. Llevamos hasta este momento más de 300 dosis aplicadas en los diferentes puntos designados, y continuamos invitando a los padres de familia a acudir con sus hijos, desde recién nacidos hasta los cinco años de edad, para completar su esquema", señaló Baeza Díaz.

El funcionario subrayó la importancia de que los padres acudan con la Cartilla Nacional de Vacunación, a fin de registrar la aplicación y conocer las dosis subsecuentes que el menor requiere.

La vacuna BCG es una de las más relevantes dentro del programa de inmunización infantil, ya que previene formas graves de tuberculosis, enfermedad que afecta principalmente los pulmones y puede presentarse también en niños con sistemas inmunológicos débiles.

La Jurisdicción Sanitaria reiteró el llamado a la población para acudir a los puntos de vacunación establecidos, donde el personal médico aplica los biológicos de manera gratuita y brinda orientación sobre los esquemas completos correspondientes a cada edad.