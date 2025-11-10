Investigan accidente en el que tres personas resultaron lesionadas en la colonia Buena Vista

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un fuerte choque entre dos camionetas ocurrido la noche del domingo en la colonia Buena Vista dejó tres personas lesionadas y una detenida, informaron autoridades ministeriales.

El accidente tuvo lugar sobre la avenida Lázaro Cárdenas, cuando el conductor de una Chevrolet S10 roja, identificado como José Antonio "N", presuntamente trató de ganarle al semáforo en el cruce con el par vial Román Cepeda, impactando una Nissan Frontier roja guiada por Silvina Josefina Weler Mendoza, quien, según testigos, contaba con la luz verde.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que el percance fue turnado al Ministerio Público, donde se llevan a cabo las investigaciones para determinar responsabilidades. "Estamos recabando declaraciones de testigos y revisando cámaras de seguridad cercanas al lugar", precisó.

Añadió que los tres lesionados se encuentran fuera de peligro, pues no presentan heridas graves. Gómez Rodríguez también indicó que una persona permanece detenida y que, conforme a la ley, su situación jurídica se definirá en un plazo de 48 horas. "Existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con la parte afectada, lo cual permitiría su liberación", detalló.