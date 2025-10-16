Investigan a hijo de escolta del alcalde por accidente fatal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Alexis Javier N., de 21 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales luego de verse implicado en un accidente automovilístico que dejó sin vida a un motociclista en la ciudad de Piedras Negras.

De acuerdo con fuentes oficiales, el joven, presunto responsable del hecho, es hijo de un escolta del alcalde Jacobo Rodríguez. El percance se registró cuando Alexis conducía un Ford Mustang gris y, al intentar incorporarse al Bordo Norte desde la calle Victoria, impactó a una motocicleta que circulaba con preferencia de paso.

La víctima fue identificada como Josué Israel López Juárez, de alrededor de 40 años, quien falleció en el lugar a consecuencia del impacto.

El delegado de la fiscalía general de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las primeras indagatorias y levantaron testimonios de testigos para esclarecer el accidente.

Por el momento, el cuerpo de la víctima permanece sin ser reclamado, mientras se esperan los resultados de la necropsia y los dictámenes periciales que permitirán a la autoridad definir la situación jurídica del conductor dentro del plazo legal de 48 horas.