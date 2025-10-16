Menera reta al alcalde Jacobo Rodríguez: No habrá disculpa, pero sí denuncias

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras, Lorenzo Menera, confirmó que no ofrecerá una disculpa pública al alcalde Jacobo Rodríguez y que sí presentará las denuncias que había anunciado previamente.

"El día de ayer me contestó el alcalde... me pidió una disculpa pública; eso nunca va a pasar", afirmó Menera, dejando claro que no piensa retractarse de sus declaraciones, en las que ha señalado presuntos actos de corrupción por parte del edil. "Lo que va a haber son pruebas. Y las denuncias", sentenció, sin precisar una fecha exacta, aunque aseguró que será dentro de este año.

Menera reiteró que, cuando habla de que "hay algo negro enfrente", se refiere a hechos que considera probados y visibles. Aseguró que no se trata de una guerra mediática, sino de llevar el asunto por la vía legal.

El funcionario también subrayó la importancia de mantener una comunicación institucional entre Simas y la Presidencia Municipal, a pesar de las diferencias personales. Actualmente, dijo, la relación se sostiene únicamente a través de intermediarios. "Hay una coordinación enorme si trabajas con la ciudad... Ahorita la comunicación es por medio de intermediarios. O sea, no comunicación directa", expresó.

Cuestionado sobre si estaría dispuesto a negociar con el Ayuntamiento la administración del organismo, Menera fue tajante:

"Jamás, de los jamases, yo me prestaría a apoyar a una pandilla de ladrones, de neoliberales, de caciques de esta ciudad".

El conflicto entre Menera y Rodríguez se ha intensificado en las últimas semanas, con intercambios de declaraciones en redes sociales y movimientos desde el Ayuntamiento para modificar el consejo directivo de Simas. Mientras el alcalde sostiene que no puede gobernar junto a quien lo acusa de corrupción, el gerente del organismo afirma que irá a fondo con las pruebas y llevará el caso ante las instancias correspondientes.