Choca contra poste de CFE y deja sin luz a cuatro colonias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un apagón afectó a varias colonias durante la madrugada del jueves, luego de que un conductor se impactara contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el cruce de Juan de la Barrera y Ahuehuete, en la periferia de la colonia Guillén.

El choque fue protagonizado por el conductor de una camioneta pick up negra, quien perdió el control del vehículo y se estrelló contra el poste, el cual cayó y dejó sin servicio eléctrico a al menos cuatro colonias: Guillén, Colinas, Cumbres y parte del sector conocido como 100 Casas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde el presunto responsable fue consignado y trasladado ante las autoridades competentes, a fin de que responda por los daños a la infraestructura eléctrica y a los residentes afectados.

Personal de la CFE trabajó durante varias horas para restablecer el suministro eléctrico.