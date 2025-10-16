Consulado en Eagle Pass ofrecerá jornada médica gratuita este sábado

EAGLE PASS, TEXAS. — Con el objetivo de acercar servicios de salud preventiva a la comunidad mexicana e hispana, el Consulado de México en Eagle Pass, encabezado por la cónsul Vivian Juárez Mondragón, llevará a cabo una Jornada de Salud gratuita este sábado 19 de octubre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

El evento se realizará en las instalaciones del Consulado, ubicadas en 2252 E. Garrison St., Eagle Pass, Texas, y es organizado por la Ventanilla de Salud, una iniciativa del Gobierno de México en colaboración con instituciones locales.

Durante la jornada, se ofrecerán exámenes clínicos sin costo, como:

Medición de presión arterial

Glucosa A1C (promedio de los últimos tres meses)

Colesterol

Masa corporal, talla y peso

Triglicéridos

Índice tobillo-brazo (para detectar enfermedad arterial periférica)

También se impartirá una sesión educativa sobre diabetes, enfocada en la prevención, detección oportuna y control de esta enfermedad, que afecta de manera desproporcionada a la población latina en Estados Unidos.

"La intención es empoderar a nuestra comunidad con información y acceso a servicios básicos de salud, especialmente para quienes no cuentan con seguro médico", indicó personal del consulado.