Alcalde Jacobo promete castigo a hijo de escolta tras mortal choque de motociclista

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras el accidente en el que perdió la vida un motociclista identificado como Josué Israel N., el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró que se aplicará la ley sin privilegios contra Alexis Javier Mendoza, de 21 años, quien conducía el vehículo involucrado.

"Se va a aplicar la ley con todo. Voy a ayudar a la familia afectada para que pague lo que tenga que pagar este joven, porque no es la primera vez que lo vemos manejando en ese estado de locura", declaró el edil este jueves, al confirmar que el detenido es hijo de uno de sus escoltas.

Rodríguez reveló que personalmente presenció una conducta peligrosa del joven apenas una semana antes del accidente, mientras se encontraba con su escolta. "Lo vi manejar como loco... eso no lo vamos a tolerar", afirmó.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles sobre el Bordo Norte, a la altura de la colonia Mundo Nuevo y frente a la planta potabilizadora de Simas. Según testigos, Mendoza salió sin precaución de la calle Victoria, a bordo de un Ford Mustang con placas de la Fedepafa, lo que provocó que el motociclista se impactara violentamente contra el vehículo.

El cuerpo de Josué Israel quedó tendido sobre el pavimento, con múltiples fracturas y lesiones graves en el cráneo. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El conductor fue detenido en el sitio y trasladado por elementos de la policía municipal. Hasta el momento, no se ha informado si enfrenta cargos formales por homicidio culposo.

"No hay atenciones, claro que no", reiteró Rodríguez. "El joven tiene que pagar lo que tenga que pagar".