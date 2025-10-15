Todo lo que pasó en la muerte del motociclista embestido por mustang en la colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un trágico accidente cobró la vida de un motociclista la tarde de este miércoles en la colonia Mundo Nuevo, luego de ser embestido por dos vehículos sobre la calle Victoria, en Piedras Negras.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el percance ocurrió alrededor de las 7:00 p.m., cuando un automóvil Ford Mustang gris, conducido por Alexis Javier "N", intentó incorporarse al Bordo Norte sin percatarse de que un motociclista circulaba con vía libre, provocando el impacto frontal.

Tras el golpe, el motociclista salió proyectado varios metros y cayó sobre el pavimento, donde perdió la vida de manera instantánea. Su motocicleta, sin control, terminó chocando contra una camioneta Dodge Ram negra modelo 2006, conducida por Juan Francisco Rodríguez, quien se encontraba detenido realizando el alto correspondiente.

Minutos después, familiares de la víctima arribaron al sitio y confirmaron su identidad como Josué Israel López Juárez, de aproximadamente 40 años.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento del accidente y ordenaron el traslado del conductor del Mustang ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, a fin de determinar su situación legal.