Pausa Jacobo Rodríguez cobro del DAP tras advertencias del Congreso local

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El alcalde Jacobo Rodríguez anunció que pondrá en pausa su intención de cobrar a la industria y al comercio el Derecho de Alumbrado Público (DAP), argumentando que la decisión responde al contexto económico adverso en la región.

Sin embargo, la medida coincide con la advertencia del Congreso del Estado, que señaló que el Ayuntamiento no presentó el convenio necesario para avalar dicho cobro dentro de su Ley de Ingresos 2026.

"Le pusimos freno al tema", declaró Rodríguez este miércoles, al referirse a los recortes laborales en empresas. "No tenemos prisa. Vamos a ver cómo cerramos el año y podemos volver a tocar el tema, pero por lo pronto no es pertinente", agregó.

Cuestionado sobre si esta pausa podría traducirse en un retraso del cobro del DAP, el edil respondió: "¿Por qué no? Claro que sí", confirmando que el proyecto quedará suspendido al menos por el resto del año.

Aunque el alcalde justificó su decisión en razones económicas, la marcha atrás ocurre justo una semana después de que la diputada local Beatriz Fraustro Dávila, coordinadora de la Comisión de Hacienda del Congreso de Coahuila, advirtió que el DAP propuesto por Piedras Negras no podría aprobarse en las condiciones presentadas, al carecer del convenio legal requerido y plantear un esquema que podría vulnerar los principios de equidad fiscal.

Mientras Rodríguez asegura que su administración actúa con sensibilidad ante la situación laboral, la reversa también refleja la presión política y legal que enfrentaba el Ayuntamiento para sustentar el polémico cobro.