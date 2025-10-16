Aumentan fraudes por venta de autos en línea en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado en Piedras Negras mantiene activas diversas carpetas de investigación derivadas de denuncias por presuntos fraudes cometidos a través de plataformas digitales, relacionados con la compra y venta de vehículos.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que se han recibido múltiples quejas de ciudadanos que realizaron depósitos o entregaron dinero por automóviles que nunca fueron entregados o que, al ser revisados, contaban con reporte de robo.

Ante esta situación, el funcionario exhortó a la población a extremar precauciones y verificar la identidad de los vendedores, así como la autenticidad de la documentación de los vehículos antes de efectuar cualquier pago o transferencia.

Las autoridades advirtieron que los fraudes cometidos en línea, especialmente mediante redes sociales, se han incrementado en los últimos meses, por lo que se reforzarán las acciones de investigación y prevención para evitar que más personas resulten afectadas.