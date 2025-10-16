Emboscan a militares en los límites de Coahuila; dos resultan heridos y liberados tras ser privados de la libertad

HIDALGO, COAH. — Dos elementos del Ejército Mexicano resultaron heridos por disparos de arma de fuego luego de ser emboscados por un grupo armado mientras patrullaban una zona rural ubicada entre los límites de Coahuila y Nuevo León.

De acuerdo con información preliminar, tras el ataque, los militares fueron retenidos por integrantes de la delincuencia organizada, quienes posteriormente los dejaron en libertad. Ambos fueron trasladados por personal de la SEDENA a un hospital de Piedras Negras, donde reciben atención médica.

Elementos estatales y municipales acudieron al lugar del ataque para apoyar en las labores de búsqueda y reforzar la seguridad en el área, mientras continúan los operativos de rastreo en la zona limítrofe con Nuevo León y Tamaulipas.