Motociclista pierde la vida en fatal accidente sobre el puente "eterno" de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La mañana de este jueves se registró un fatal accidente sobre el puente Constituyente Manuel Cepeda Medrano, en el bulevar República, a la altura de Villa de Fuente, donde un motociclista perdió la vida tras ser aplastado por una pipa de agua.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel González, quien conducía una motocicleta al momento del percance. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando el motociclista intentó rebasar un vehículo Ford Focus, lo impactó por la parte trasera y salió proyectado hacia la pipa de agua que circulaba metros adelante, quedando debajo de la pesada unidad.

Paramédicos de Bomberos arribaron al sitio tras el reporte de emergencia, pero únicamente confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal realizaba las diligencias correspondientes.

Los tres vehículos involucrados —la motocicleta, el Ford Focus y la pipa de agua— fueron asegurados por las autoridades, y tanto los conductores del Focus como de la pipa serán puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El cuerpo del hoy occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.