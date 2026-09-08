Policía lucha por su vida tras brutal choque en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un severo daño cerebral y conectado a un respirador permanece Cristian Alonso Robles Monsiváis, policía municipal de 33 años, quien resultó gravemente lesionado en el accidente que dejó a dos trabajadores municipales muertos.

El agente permanece inconsciente y su estado de salud es reportado como crítico, por lo que la Fiscalía General de Justicia mantiene pendiente la definición de su situación legal hasta conocer su evolución médica y determinar, mediante las investigaciones, si era quien conducía la camioneta involucrada.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, confirmó que el lesionado presenta un derrame cerebral entre las heridas que sufrió durante la colisión.

"Se encuentra en estado de salud crítico, un daño cerebral es muy fuerte el que presenta", declaró el funcionario, quien señaló que el policía permanece hospitalizado y bajo atención médica.

El accidente involucró a una camioneta y un autobús de pasajeros en Piedras Negras.

El accidente ocurrió en la salida de Piedras Negras hacia Acuña, donde una camioneta tipo Nitro y un autobús de pasajeros chocaron de manera frontal. De acuerdo con los primeros indicios, la unidad particular habría invadido la circulación del transporte y provocado el impacto que derivó en la volcadura.

Dos hombres que viajaban en la camioneta murieron en el lugar, mientras que Robles Monsiváis fue trasladado de emergencia a un hospital, donde continúa inconsciente.

La Fiscalía investiga las circunstancias del accidente y la identidad del conductor.

Rodríguez Ríos aclaró que, hasta el momento, la Fiscalía no ha establecido formalmente quién conducía la camioneta. Para ello, se analizan videos, testimonios y otros indicios obtenidos después del accidente.

"Hasta el momento no hemos establecido quién conducía la unidad", puntualizó.

Entre los testimonios recabados se encuentran los de pasajeros del autobús, personas que acudieron a auxiliar a los involucrados, primeros respondientes y socorristas. Además, fueron ordenados diversos dictámenes periciales, incluido uno de tránsito terrestre que permitirá establecer la mecánica del percance.

Dos hombres murieron en el lugar del accidente, mientras Cristian Robles fue hospitalizado.

La Fiscalía continuará con las diligencias mientras permanece pendiente la evolución médica del agente, así como la integración de los elementos necesarios para determinar las circunstancias exactas del accidente y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.