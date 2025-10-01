Guardia de seguridad de Ferromex en estado grave tras accidente en instalaciones ferroviarias

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un guardia de seguridad de la empresa Ferromex resultó con lesiones de consideración y fue internado en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS, luego de golpearse en la cabeza durante su turno de vigilancia.

El accidente se registró alrededor de las 2:00 de la mañana de este miércoles, aunque las autoridades recibieron el reporte hasta pasadas las 9:30 horas, cuando se conoció la gravedad de su condición.

El trabajador, identificado como Juan San Agustín Castro, realizaba su recorrido habitual cuando, según las primeras versiones, se golpeó accidentalmente con un vagón del tren, quedando inconsciente en el lugar. Sus compañeros decidieron trasladarlo de inmediato al hospital para recibir atención médica especializada.

El diagnóstico médico indica que su estado de salud es grave, mientras que la Agencia de Investigación Criminal abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si se trató de un accidente laboral o si existen otras circunstancias que deban ser consideradas.