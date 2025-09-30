Atienden dos casos de intoxicación en la colonia Acoros de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Dos personas fueron trasladadas de emergencia a distintos hospitales de la ciudad tras sufrir intoxicaciones, presuntamente por consumo de medicamentos y sustancias prohibidas, en hechos ocurridos en las colonias Acoros y Acoros Progresivo.

En el primer caso, Carmen Celia Aréchiga de la Cruz, de 49 años, fue encontrada inconsciente por sus familiares en su domicilio ubicado sobre la calle Tule. De acuerdo con los reportes, la mujer habría ingerido medicamento controlado con fines suicidas, por lo que fue trasladada al Hospital General de Zona 11 del IMSS, donde su condición fue reportada como estable.

En un hecho por separado, Eusebio Álvarez Leitón, de 48 años, fue ingresado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, tras ser hallado con síntomas de intoxicación sobre la calle Azafrán, en la colonia Acoros Progresivo. Según primeros reportes, el cuadro clínico estaría relacionado con el presunto consumo de droga. Su estado de salud permanece reservado.

En ambos casos, acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil de Coahuila, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar si existen responsabilidades legales.