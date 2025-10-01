Regidores del PRI "pintan su raya": se abstienen ante conflicto interno en el Cabildo de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Los regidores del PRI en el Cabildo de Piedras Negras informaron que, tras un análisis interno y responsable, decidieron emitir su voto en abstención durante la sesión en la que se discutió el cambio del consejo del SIMAS.

"La decisión de abstenernos no fue tomada a la ligera. Después de un trabajo concienzudo en el partido, concluimos que este debate corresponde a una confrontación interna de la alianza gobernante. Son ellos quienes recibieron el voto ciudadano para administrar el municipio, y no vemos que lo estén haciendo con la seriedad debida. El PRI no entrará en disputas que no corresponden al interés real de la gente", señalaron los ediles.

Los regidores destacaron que lo vivido hoy es inédito en la historia de Piedras Negras.

"Nunca se había registrado un cabildo rodeado de protestas, inconformidad ciudadana y un clima de tanta confrontación. Ojalá que las autoridades dejen de jugar y asuman con seriedad la responsabilidad de gobernar".

Asimismo, puntualizaron que:

"La ciudadanía espera resultados concretos en servicios y soluciones, no grilla ni pleitos transmitidos en redes sociales. Es momento de que cada autoridad asuma con seriedad su papel y deje de privilegiar intereses partidistas".

En ese sentido, los representantes priistas señalaron que, si el gobierno municipal no puede con la expectativa y con los retos de Piedras Negras, debe pedir auxilio al Gobierno del Estado.

"Hay mecanismos e instancias que pueden coadyuvar para dar estabilidad y certidumbre en la administración de los servicios", afirmaron.

Finalmente, subrayaron que su abstención también se debe a deficiencias legales en el procedimiento.

"La propuesta de consejo no presentó nombres, sólo géneros, y además carece de paridad. Bajo esas condiciones, la integración es impugnable y solo prolongaría un pleito legal que no beneficia a nadie".