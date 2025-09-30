Investigan posible causa de intoxicación en secundaria de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – La Fiscalía General de Justicia abrió una investigación tras el caso de 12 estudiantes de la Escuela Secundaria Niños Héroes, ubicada en la colonia Buena Vista Norte, quienes fueron trasladados a distintos hospitales este lunes luego de presentar síntomas de intoxicación.

El delegado regional de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el caso fue reportado luego del ingreso de los menores a centros médicos. Los primeros indicios apuntan a que los adolescentes pudieron haber ingerido alimentos en mal estado dentro de la institución educativa.

“El caso dependerá de los resultados clínicos. A partir de ellos se determinará si existe alguna conducta penal o si se trata únicamente de un registro administrativo”, explicó Rodríguez Ríos.

Por el momento, los estudiantes afectados se encuentran bajo observación médica, en condición estable.