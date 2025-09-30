Investigan incendio en vivienda de la colonia Montes; señalan a familiar como posible responsable

Piedras Negras, Coah. – La madrugada de este martes se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Sierra de Arteaga, en la colonia Montes, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron dos unidades de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas tras varios minutos de labores. El fuego alcanzó un árbol y desechos en el área, lo que obligó al cierre de la vialidad ante el riesgo de que las llamas se extendieran a otras casas. Afortunadamente, sólo una vivienda resultó afectada y no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil de Coahuila recabaron testimonios de vecinos, quienes señalaron que la propietaria del domicilio no se encuentra en la ciudad. Sin embargo, acusaron a un familiar, identificado como Adrián N., de haber ingresado sin permiso y provocar el siniestro al encender basura en el patio.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias, aunque hasta el momento no se ha informado de personas detenidas.