Aparatoso accidente múltiple deja varios lesionados en tramo Morelos–Allende

MORELOS, COAH. – La tarde de este lunes, alrededor de las 18:36 horas, se registró un accidente vehicular múltiple a la altura del arco de bienvenida, en el tramo Morelos–Allende, lo que provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos para atender a los lesionados.

En el lugar fue atendido José Luis Terraza de Luna, de 74 años de edad, conductor de una camioneta Nissan Pathfinder, quien resultó policontundido y con desorientación, así como su acompañante, Elizabeth Carrillo Trujillo, de 64 años, ambos con domicilio en Zaragoza y trasladados al Hospital General de Allende. El segundo vehículo involucrado fue un autobús escolar conducido por Jaciel Guerrero, de 41 años, quien presentó dolor en tórax y cabeza.

Como acompañantes viajaban Francisco García, de 52 años, con dolor en tibia y peroné izquierdo, y Braulio Castillo Canta, de 53 años, con un hematoma en la región occipital; ambos fueron trasladados a la Clínica 64 del IMSS y al Centro de Salud local.

De acuerdo con el reporte, el conductor de la camioneta perdió el control de la unidad, impactó un arbotante y el arco de bienvenida, siendo alcanzado posteriormente por el autobús, el cual terminó a unos 80 metros del punto inicial tras brincar el camellón e impactarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.