Investigan a detenido por presunto robo en el Mercado Zaragoza de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado investiga la posible responsabilidad de un hombre detenido en relación con el robo cometido en el Mercado Zaragoza, donde una comerciante denunció haber sido despojada de un bolso que contenía aproximadamente 50 mil pesos en efectivo.

La Fiscalía General del Estado investiga un robo en el Mercado Zaragoza de Piedras Negras.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público luego de ser presentado inicialmente por el delito de violencia contra miembros de seguridad. A partir de su aseguramiento, se inició una carpeta de investigación con el objetivo de recabar elementos de prueba que permitan esclarecer los hechos y definir su situación jurídica dentro del plazo constitucional de 48 horas.

El detenido fue presentado por violencia contra miembros de seguridad y se le investiga por robo.

Como parte de los actos de investigación, la Agencia de Investigación Criminal elaboró el informe policial homologado correspondiente, mediante el cual se informó al Ministerio Público sobre las diligencias efectuadas y el avance del caso. Durante la detención, también fueron asegurados diversos objetos que ahora son objeto de análisis.

Las autoridades analizan objetos asegurados durante la detención para vincularlos a otros robos.

Las autoridades señalaron que dichos objetos están siendo comparados con evidencias de otras denuncias por robo, a fin de determinar si guardan relación con al menos una de las carpetas de investigación abiertas. Paralelamente, continúan las entrevistas a testigos y la revisión de material videográfico del mercado.