Avanza investigación en Rassini por fraude de 300 MDP; vinculan a siete personas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones relacionadas con un presunto fraude en cuantía mayor, estimado en alrededor de 300 millones de pesos, cometido en agravio de la empresa Rassini, por el cual siete personas, hombres y mujeres, ya fueron vinculadas a proceso.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez, indicó que, tras la audiencia de vinculación, el caso se encuentra en una fase intermedia de investigación complementaria, en la que se siguen recabando elementos probatorios para robustecer la acusación presentada por el Ministerio Público.

Acciones de la autoridad

Explicó que el juez consideró que se trata de un delito patrimonial sin violencia, por lo que se determinó aplicar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, permitiendo que los imputados continúen su proceso en libertad, conforme a lo establecido por la ley.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía trabaja en la obtención de auditorías y peritajes contables, los cuales serán fundamentales para determinar con precisión el daño económico ocasionado a la empresa afectada, ya que el monto actual es solo un estimado preliminar.

Detalles confirmados

El funcionario no descartó que, conforme avance la investigación, otras personas puedan ser incluidas en la carpeta, dependiendo de los nuevos datos de prueba que se integren. Asimismo, señaló que los delitos patrimoniales de esta naturaleza permiten la mediación y los acuerdos reparatorios, siempre que exista voluntad de las partes involucradas.