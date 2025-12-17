Liberan a detenidos en Palenque clandestino de la colonia Vista Hermosa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las 13 personas que fueron detenidas durante el operativo realizado en la colonia Vista Hermosa, donde autoridades desmantelaron un palenque clandestino, recuperaron su libertad tras concluir el plazo constitucional establecido por la ley.

De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público contó con un término de 48 horas para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, sin que se determinara su retención durante ese periodo.

Acciones de la autoridad

El aseguramiento tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle San Marcos, casi en el cruce con San Cornelio, donde se realizaban peleas de gallos sin autorización.

Una vez vencido el plazo legal, las autoridades resolvieron dejar en libertad a los implicados bajo la figura de reserva de ley, mientras continúan las indagatorias por posibles delitos relacionados con funciones de seguridad y cohecho, indicó el coordinador de ministerios públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.