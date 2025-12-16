Investigan robo millonario en notaría del fraccionamiento San José

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia inició una investigación por un presunto desfalco registrado en la notaría pública número 18, luego de que su titular, el licenciado Jesús Francisco Chávez, presentara una denuncia formal por la sustracción de una importante cantidad de dinero.

Según lo expuesto en la denuncia, el notario señaló como probable responsable a una ex trabajadora de nombre Verónica N., quien habría aprovechado el tiempo en que laboró en el despacho, ubicado en la calle San José 710, del fraccionamiento San José, para cometer un desfalco estimado en alrededor de medio millón de pesos.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación y que el caso fue turnado a un agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento al proceso conforme a la ley.

Asimismo, detalló que la persona señalada será citada para rendir su declaración como parte de las indagatorias por el presunto delito de robo con quebrantamiento de la confianza, con el objetivo de esclarecer los hechos.