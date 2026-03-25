Avanza proceso contra agresores de migrantes en Piedras Negras; víctimas siguen graves

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Cuatro hombres detenidos por su presunta participación en la agresión contra dos migrantes en el ejido El Moral están a la espera de que un juez resuelva su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía General de Justicia informó que los imputados son investigados por un ataque con armas blancas, específicamente machetes y navajas, en perjuicio de dos personas originarias de distintos estados del país.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que el Ministerio Público continúa recabando pruebas para sustentar la solicitud de vinculación a proceso, además de buscar que los acusados permanezcan en prisión preventiva.

Las víctimas, Romario Luna Delgadillo, de 32 años, originario de Monterrey, y Edgar Mondragón Chávez, de 20 años, originario de Michoacán, resultaron gravemente lesionadas durante el ataque.

Por estos hechos fueron detenidos Gabriel, Óscar, Joaquín y Sebastián "N", quienes fueron asegurados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Respecto a la condición médica de los afectados, las autoridades indicaron que ambos continúan hospitalizados, reportados como graves pero estables, mientras reciben atención especializada.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer completamente la agresión y consolidar el caso ante la autoridad judicial.