Detienen a presunto agresor con arma blanca en colonia Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre fue detenido luego de ser señalado como presunto responsable de agredir con un arma blanca a otra persona, en hechos ocurridos en la colonia Lázaro Cárdenas.

La Fiscalía General del Estado investiga la agresión

Según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, la víctima, José Manuel Castillo de la Cruz, de 37 años, sufrió lesiones en el cuello y la espalda durante el ataque.

Detención de Juan Ricardo

El detenido, identificado como Juan Ricardo, de 27 años, quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación legal dentro del término de 48 horas.

El lesionado fue auxiliado y trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica y se reporta estable.

Continuación de la investigación

El delegado regional de la Fiscalía, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, señaló que se continúa con la recopilación de evidencias como parte de la investigación en curso.