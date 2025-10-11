Accidente en sector Aeropuerto deja dos lesionados y un detenido en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un accidente vial registrado la tarde del jueves en el sector Aeropuerto dejó como saldo dos personas lesionadas, daños materiales de consideración y una persona detenida, informó el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, el presunto responsable fue identificado como Mario "N", de 59 años, quien conducía una camioneta Toyota Tacoma gris, modelo 2010. El conductor habría ignorado la luz roja del semáforo al llegar al crucero del bulevar Venustiano Carranza y la carretera Ribereña número dos, impactando una Nissan Urban blanca, modelo 2023, conducida por Jonathan Noé Santiago Narváez, de 27 años.

El conductor de la Urban resultó lesionado, pero su estado de salud fue reportado como estable.

Rodríguez Ríos precisó que el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, el cual determinará la situación jurídica del detenido en un plazo máximo de 48 horas. "Estos delitos son mediables, por lo que las partes podrían llegar a un acuerdo que permita la reparación del daño y la liberación del conductor", indicó.

El delegado agregó que se espera la presentación de las denuncias correspondientes para cubrir los daños materiales y gastos médicos, con el fin de concluir la carpeta de investigación.