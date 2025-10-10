Indignación en ciudadanos por video que muestra a empleados municipales arrojando perros muertos al relleno sanitario

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. – Un video difundido en redes sociales ha causado gran indignación entre los habitantes de Piedras Negras, luego de que se observara a trabajadores municipales arrojar al menos una docena de perros sin vida al relleno sanitario, a bordo de una camioneta con emblemas oficiales del área de Bienestar Animal.

La grabación ha desatado críticas severas por el trato dado a los animales sacrificados, denunciando una falta de respeto y sensibilidad por parte de las autoridades encargadas de su manejo y disposición final.

Organizaciones protectoras de animales de la ciudad expresaron públicamente su rechazo. La asociación Protecani a Favor de la Vida calificó el hecho como "inaceptable y reprobable", señalando una grave violación al reglamento municipal vigente. En un comunicado, citaron los artículos 29 y 32, los cuales prohíben arrojar animales muertos en espacios públicos y exigen su disposición mediante cremación o en instalaciones autorizadas.

"Esta práctica revela una grave violación al reglamento vigente en Piedras Negras por parte de la misma autoridad municipal... Daremos seguimiento a ésta y otras denuncias sobre irregularidades en el manejo y resguardo de animales", publicó Protecani.

Por su parte, la agrupación Amor Canino Piedras Negras A.C. manifestó su "profunda indignación y rechazo absoluto", señalando que lo ocurrido no representa un acto de bienestar ni rescate animal, sino una violación a las leyes estatales de protección animal y salud pública.

La asociación exigió una investigación inmediata, la sanción de los responsables y la implementación de protocolos reales de bienestar animal, con personal capacitado y supervisión efectiva.

En la misma línea, la activista Lourdes Balboa denunció que este problema refleja la falta de aplicación efectiva de leyes de protección animal y la ausencia de sanciones reales.

"El gobierno en sus tres niveles nunca se ocupó de considerar a los animales como seres sintientes. Sin sanciones, los ciudadanos abandonan a sus mascotas y las autoridades responden con redadas y exterminio", expresó.

Balboa subrayó que la sociedad también debe asumir su responsabilidad, mientras las autoridades deben garantizar la tenencia responsable, aplicando las leyes ya existentes.