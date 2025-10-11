Joven resulta lesionado tras lanzarse desde segundo piso en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La tarde de este viernes, un joven de 28 años identificado como Jorge Contreras fue ingresado de urgencia a una clínica privada, luego de sufrir graves lesiones al arrojarse desde la terraza del segundo piso de su vivienda.

Según los primeros informes, el joven, quien padece esquizofrenia, fue auxiliado por familiares tras escucharse un fuerte golpe en el patio del domicilio. De inmediato se solicitó apoyo a los servicios de emergencia, quienes arribaron al lugar para brindarle atención médica y trasladarlo al hospital.

En el nosocomio, su condición de salud fue reportada como estable, aunque permanece bajo observación. Por su parte, las autoridades locales y el personal médico ofrecen acompañamiento psicológico a los familiares del afectado.