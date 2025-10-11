Detienen a traficante de migrantes en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. – Un traficante de indocumentados, que resultó ser un migrante salvadoreño sin documentos, fue detenido en un operativo realizado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en el sector Minas del Seco, al norte de Eagle Pass, Texas.

De acuerdo con las autoridades del Constable del Precinto 2, la captura se efectuó luego de que se recibieran reportes ciudadanos sobre un vehículo que permanecía estacionado por un tiempo prolongado frente a una gasolinera Exxon.

Al arribar al sitio, los patrulleros identificaron al conductor como no ciudadano y, tras interrogarlo, este admitió haber viajado desde Houston para recoger a cuatro migrantes indocumentados, a quienes planeaba transportar de regreso a esa ciudad.

El sospechoso fue arrestado y entregado a la Patrulla Fronteriza, mientras que el vehículo fue remolcado del lugar como parte del procedimiento.

Las autoridades no revelaron el nombre del detenido ni si enfrentará cargos federales por tráfico de personas.