Acusa Jacobo Rodríguez "campaña orquestada" tras video de perros arrojados al basurero

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, aseguró este viernes que la difusión del video donde se observa a trabajadores municipales del Centro de Bienestar Animal arrojando perros muertos al basurero fue un acto "orquestado" con el fin de dañar la imagen de su gobierno.

"En mi opinión, es un tema 100% orquestado. En el video solo se ven 10 segundos y nosotros llevamos casi un año de gobierno. El incinerador no funciona desde hace 10 años", declaró Rodríguez, tras la indignación que provocaron las imágenes en redes sociales.

El edil reconoció que las escenas eran "grotescas", pero argumentó que el municipio enfrenta limitaciones presupuestales que han impedido rehabilitar el crematorio del centro. Explicó que se planea adquirir un nuevo incinerador en 2026, con una inversión estimada entre dos y tres millones de pesos.

"Repararlo cuesta mucho dinero. Se va a comprar uno nuevo, que costará la mitad de lo que gastamos en un concierto como el de Gabito Ballesteros", afirmó.

Por su parte, Alfonso Orta, coordinador del Centro de Bienestar Animal, aceptó responsabilidad por lo ocurrido. Dijo que semanas atrás había solicitado recursos para pagar el gas del crematorio, pero la respuesta del municipio fue negativa "porque era muy caro".

Rodríguez adelantó que se analiza trasladar el centro a otra ubicación y equipar a los trabajadores con cámaras de solapa para supervisar sus labores. Sin embargo, reiteró que la difusión del video responde a intereses políticos.

"Esto fue orquestado, clarísimo que es orquestado", insistió, aunque reconoció que no tiene pruebas ni señaló a alguien en específico.