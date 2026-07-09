Despliegan operativo por presuntos disparos en la colonia 28 de junio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un reporte por presuntas detonaciones de arma de fuego provocó la madrugada de este jueves la movilización de corporaciones de seguridad en la colonia 28 de Junio; sin embargo, tras un operativo de búsqueda, las autoridades no localizaron evidencias que confirmaran el incidente.

La llamada al sistema de emergencias se recibió alrededor de las 2:00 horas, cuando un ciudadano reportó haber escuchado aproximadamente diez disparos en las inmediaciones de la calle Río Salado.

Acciones de la autoridad

En atención al reporte, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sector y realizaron recorridos de inspección en calles y áreas aledañas para ubicar a los presuntos responsables o algún indicio relacionado con los hechos.

No obstante, después de varios minutos de búsqueda, los agentes no encontraron casquillos percutidos, daños en inmuebles o vehículos, ni personas lesionadas, por lo que no fue posible corroborar que las detonaciones se hubieran registrado.

Llamado a la población

Concluidas las labores de revisión, las corporaciones se retiraron del lugar sin que se reportaran incidentes adicionales. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para reportar cualquier situación sospechosa que pudiera representar un riesgo para la seguridad pública.