Dejan en prisión preventiva a acusado de delitos sexuales contra una menor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El hombre acusado de diversos delitos sexuales en agravio de una menor de edad permanecerá en prisión preventiva justificada, luego de que un Juez de Control difiriera la resolución sobre su situación jurídica al conceder a la defensa la duplicidad del término constitucional.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló la imputación contra José Elías N y le hizo del conocimiento los hechos que se le atribuyen, así como los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

El Juez de Control y la prisión preventiva

El imputado enfrenta cargos por violación equiparada en persona menor de 15 años, abuso sexual y violación impropia con la agravante de sujeto activo calificado, por hechos denunciados en la colonia Nueva Americana y que, de acuerdo con la investigación, habrían ocurrido dentro del entorno familiar.

Tras escuchar a las partes, el Juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo viernes, cuando se resolverá si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Acciones del Ministerio Público

El Ministerio Público informó que durante este periodo continuará integrando pruebas a la carpeta de investigación, entre ellas dictámenes médicos y psicológicos practicados a la víctima, los cuales forman parte de las diligencias para fortalecer la acusación y sustentar una eventual reparación del daño.

La representación social adelantó que en la siguiente audiencia sostendrá su petición de que el imputado sea vinculado a proceso por los delitos que se le atribuyen.