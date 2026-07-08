Cae "El Pelón" por robo a comedor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Mario Antonio "N", alias "El Pelón", de 34 años, por su presunta participación en un robo cometido en un inmueble destinado a vivienda, además de causar daños en la propiedad.

La captura fue realizada en cumplimiento de un mandamiento judicial librado por un Juez de Control, derivado de una carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público tras los hechos registrados el pasado 15 de junio en la colonia Valle de las Flores.

Detalles confirmados

De acuerdo con la investigación, el imputado habría participado junto con otras personas en el robo de un refrigerador que se encontraba en un comedor comunitario ubicado sobre la calle Candelón número 318, inmueble en el que además se ocasionaron diversos daños materiales.

La Fiscalía informó que el delito que se le atribuye es robo de cuantía menor calificado, al haberse cometido por tres personas en un inmueble destinado a habitación, además del ilícito de daños en propiedad ajena de cuantía menor.

Acciones de la autoridad

Tras su detención, Mario Antonio "N" fue puesto a disposición del Juez de Control, autoridad que encabezará la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formulará la imputación y expondrá los datos de prueba con los que buscará que el acusado sea vinculado a proceso penal.

Las autoridades señalaron que será el órgano jurisdiccional quien determine la situación legal del detenido conforme al avance del procedimiento.