"No afectan en nada": Jacobo Rodríguez minimiza rechazo de 11 cuentas públicas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El alcalde Jacobo Rodríguez restó importancia a las 11 cuentas públicas de su administración que han sido rechazadas por el Cabildo, al asegurar que dichas votaciones no tienen efectos sobre el funcionamiento del Gobierno Municipal.

Al ser cuestionado sobre las constantes desaprobaciones de los avances de gestión financiera, el edil sostuvo que estas no obedecen a presuntas irregularidades administrativas, sino a diferencias políticas y personales de algunos integrantes del Cabildo.

"No hay ningún motivo. El único motivo es estar en contra y tener una antipatía conmigo", afirmó.

Rodríguez señaló que los regidores del PRI mantienen una postura de oposición por razones partidistas, mientras que algunos integrantes identificados con la llamada Cuarta Transformación votan en contra por diferencias personales con él.

"Ellos tienen un problema personal en contra mía y por eso votan las cuentas públicas en contra", expresó.

El presidente municipal también aseguró que, hasta el momento, la Auditoría Superior del Estado no ha emitido observaciones relacionadas con el manejo de las finanzas del Ayuntamiento.

"Hasta ahorita no hemos tenido ninguna observación", declaró.

¿Qué declaró Jacobo Rodríguez sobre las cuentas públicas?

Respecto a las once cuentas públicas rechazadas por el Cabildo, Rodríguez insistió en que las votaciones carecen de efectos prácticos para la administración municipal.

"No afectan en absolutamente nada. Es lo más sobrevalorado de la política. Aprobar o desaprobar cuentas públicas no afecta en nada", sostuvo.

El alcalde reiteró así la postura que ha mantenido desde que comenzaron las desaprobaciones de los informes financieros de su administración, al considerar que las decisiones del Cabildo obedecen a criterios políticos y no representan un obstáculo para la operación del Ayuntamiento.

¿Cuántas cuentas públicas han sido rechazadas?

Con las votaciones registradas hasta el momento, la actual administración acumula 11 avances de gestión financiera rechazados por el Cabildo, una cifra sin precedente en el municipio y que ha generado cuestionamientos sobre el manejo administrativo del Gobierno municipal.